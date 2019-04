(ANSA) – IL CAIRO, 5 APR – Una grande manifestazione è in corso ad Algeri per il settimo venerdì consecutivo e il primo dopo le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika, a conferma che il ritiro non è sufficiente per i contestatori che vogliono la cacciare tutto “il sistema” di potere che regge l’Algeria. Lo segnalano media algerini e stranieri come ‘Le Monde’ che, pur senza poter fornire cifre, scrive di una manifestazione “massiccia”, animata da una “folla immensa” e “e “almeno tanto rilevante quanto quella dei venerdì precedenti”.