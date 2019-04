(ANSA) – ROMA, 5 APR – “Adesso siamo pronti ad andare in ogni quartiere contro chi vuole distuggerlo”. È quanto annunciano ai megafoni alcune decine di militanti di Forza Nuova in un sit-in in serata nel quartiere periferico romano di Torre Maura, che in questi giorni è stato teatro di proteste per il trasferimento di alcune decine di nomadi in un centro di accoglienza. Dietro lo striscione “Roma est all’attacco”, i manifestanti hanno sventolato tricolori e bandiere con croci celtiche oltre ad intonare l’inno. Diversi gli slogan contro la sindaca Raggi. “Siamo fascisti e non ci vergognano affatto di questo”, hanno anche urlato. Domani mattina ci saranno due manifestazioni contrapposte. A scendere in piazza da un lato Casapound e dall’altro, a poche centinaia di metri, ci saranno Anpi, Cgil e realtà di sinistra con un presidio anti-razzista in piazzale delle Paradisee.