CARACAS – Mercoledí, quando il pelotero venezuelano Gleyber Torres (22 anni) é partito per la prima trasferta stagionale dei New York Yankees, si é dimenticato a casa una cosa fondamentale: i suoi guantini da battitore.

Questo accessorio é fondamentale al momento di fermarsi sul diamante ed impugnare la mazza da baseball. In questi giorni i bombardieri del Bronx visitavano il Camden Yards, tana dei Baltimora Orioles. Per aiutare Torres, il magazziniere ha controllato tra gli accessori sportivi del Yankees e ne ha trovato un paio che in passato erano stati usati da un campione come Alex Rodríguez.

Forse questi guantini avevano un potere magico, così nella gara contro gli Orioles il venezuelano ha disputato una gara perfetta con 4 hit (un singola, una doppia e due fuoricampo) eguagliando un record dell’italo-americano Joe DiMaggio, uno storico della squadra newyorkese. Il primato del denominato “Yankee Clipper” risale al 28 giugno 1936.

Tra i primati che cercherà di eguagliare il campione venezuelano di 22 anni c’é quello stabilito da Joe DiMaggio di 56 incontri consecutivi con una valida. E’ un record tuttora imbattuto, come pure del 1941 è l’ultimo .400 in battuta, ottenuto da Ted Williams con .406. Quello di Joe viene tuttora ritenuto il record più difficile da battere tra tutti quelli della storia del baseball.

Per la cronaca, la gara di ieri Yankees-Orioles é finita 8-4 in favore delle squadra della Grande Mela. Al momento gli Yankees hanno un score di 3 vittorie e 4 sconfitte.

(di Fioravante De Simone)