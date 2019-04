NEW YORK. – I mormoni aprono ai gay. Con un’inversione di tendenza a sorpresa delle regole stabilite quattro anni fa, la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ha affermato che il matrimonio omosessuale non sarà più considerato un peccato degno di espulsione, e le coppie di mormoni appartenenti alla comunità Lgbt potranno di nuovo battezzare i loro figli. Anche se non cambia l’opposizione dottrinale alle nozze gay e alle relazioni tra persone dello stesso sesso, definite una “grave trasgressione”.

Nel 2015 era stata approvata una politica che considerava i rapporti omosessuali “apostati”, e motivo per essere banditi dalla religione, una decisione che ha suscitato forte opposizione e condanna da parte della comunità Lgbt. Ora, invece, i figli di genitori gay o lesbiche possono essere battezzati senza un permesso speciale, purché riconoscano che ai bambini verra’ insegnata la dottrina mormone