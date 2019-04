(ANSA) – ROMA, 06 APR – July Inkster, monumento del golf femminile, dice basta. “Penso che questo – l’annuncio della giocatrice americana – sia il mio ultimo anno sul green. Credo sia un ottimo momento per mettere il punto finale sulla mia carriera”. Dopo l’eliminazione nell’ANA Inspiration, primo major 2019, la cinquantottenne di Santa Cruz ha annunciato l’intenzione di smettere alla fine della stagione. Carriera da record per la californiana, che vanta trentuno successi sul LPGA Tour e nove partecipazioni alla Solheim Cup, la Ryder al femminile. Già membro della World Golf Hall of Fame e mamma di due figlie, la Inkster il prossimo settembre diventerà la prima golfista americana a capitanare per la terza volta nella storia gli Stati Uniti alla Solheim Cup. A Gleneagles, in Scozia, sarà ancora lei a guidare la corazzata a stelle e strisce che nell’agosto 2017, al Des Moines Golf e Country Club in Iowa (stato appartenente al Midwest degli States), sconfisse il Team Europe 16,5 a 11,5.