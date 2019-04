(ANSA) – MILANO, 06 APR – “La morale è che bisogna sempre provarci e lo spirito olimpico di partecipazione va bene ma in certi momenti bisogna vincere”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026, nel corso di una colazione con i cittadini in un bene confiscato alla criminalità organizzata. “Oggi è la giornata conclusiva della visita del Cio, è difficile fare previsioni adesso ma la nostra proposta è buona e incrociamo le dita – ha aggiunto -. Ieri sera alla cena di gala ero seduto vicino a Octavian Morariu, alla guida della Commissione di valutazione del Cio, e gli ho parlato di Milano e della vicenda di Ema”, ha detto Sala parlando del fatto che la città ha perso l’assegnazione della sede dell’Agenzia europea del farmaco. “Gli ho detto che sarebbe veramente una brutta cosa per noi milanesi non riuscire a vincere”, ha concluso.