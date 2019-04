(ANSA) – ROMA, 6 APR – La prima Superpole europea del Campionato del mondo Superbike ha la firma di Alvaro Bautista ( Ducati) che ottiene così la seconda pole position consecutiva nel suo anno di esordio nel. Anche davanti al pubblico di casa, il pilota di Toledo centra un crono impressionante girando sul 1’49″049 battendo così il record del circuito. Il leader della classifica generale ha impostato il lavoro in modo preciso riuscendo così ad essere veloce fin dall’inizio della sessione. Scattando dalla prima casella in pista, è il favorito per Gara 1. Il suo compagno di squadra, Chaz Davies ha concluso una sessione in crescita, scatterà dall’ottava casella a 0.921 secondi dallo spagnolo compagno di box. Sandro Cortese piazza la miglior Yamaha in pista e si piazza alle spalle di Bautista conquistando la sua prima fila alla terza gara in classe regina. Marco Melandri (GRT Yamaha WorldSBK) è caduto alla curva 2 e dovrà prepararsi ad una gara in rimonta visto che scatterà dalla 13esima posizione.