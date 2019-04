(ANSA) – MILANO, 06 APR – Una partita di calcio speciale contro i campioni dell’Inter e Luciano Spalletti sui campi di Appiano Gentile: giornata emozionante per i ragazzi dell’Associazione Sportiva Sporting 4E Onlus, squadra di calcio di Quarta Categoria che gioca il campionato, di calcio a 7 rivolto ad atleti con disabilità intellettive e relazionali, con la maglia nerazzurra. Un incontro che è parte del progetto Calcio Integrato che promuove l’incontro tra il mondo del calcio professionistico e il mondo della disabilità attraverso il pallone, linguaggio universale in grado di abbattere ogni barriera. ”Siamo felici e orgogliosi di aver organizzato un momento dal valore umano tanto significativo – ha dichiarato, l’ad Beppe Marotta, presente alla Pinetina – la famiglia nerazzurra è composta da tantissimi atleti, uomini e donne che da sempre si contraddistinguono non solo per il proprio impegno sul campo ma anche per la dedizione rivolta al prossimo”.