(ANSA) – MILANO, 6 APR – “Ci vedremo mercoledì tutti insieme a palazzo Chigi per il punto della situazione. Siamo compatti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, indicando il prossimo passo della candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. “In Italia non è facile ottenere un’unità di questo tipo – ha detto -. Sono molto fiero di esserci riuscito, e per l’importante supporto del governo. Magari è arrivato passo per passo, ma il governo si è convinto giorno dopo giorno dell’importanza di questa candidatura”.