(ANSA) – ROMA, 06 APR – Resta in carcere Marcello De Vito, l’ex presidente dell’Assemblea capitolina arrestato il 20 marzo scorso per corruzione. Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l’istanza presentata dai difensori e ha ribadito gli arresti in carcere anche per l’avvocato Camillo Mezzacapo ritenuto dai magistrati il braccio destro di De Vito. Restano ai domiciliari anche l’imprenditore Gianluca Bardelli e l’architetto Fortunato Pititto. Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni.