(ANSA) – MILANO, 06 APR – ”L’Inter è di tutti quelli che la amano, che partecipano attivamente per sostenerla e sanno come comportarsi in generale. Io mi aspetto ci sia una volontà di andare ad aiutare la squadra, i colori, per fare risultato. L’avversario necessita di tutta la forza che possediamo per lottarci contro”. E’ l’appello ai tifosi di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro l’Atalanta che sarà anche il ritorno a San Siro di Mauro Icardi. Spalletti, durante la conferenza stampa, ha sottolineato le difficoltà della sfida di domani, facendo complimenti a Gasperini e lasciandosi andare solo una volta ad una battuta per l’assenza di Zapata: ”E’ giusto così visto che noi non abbiamo Lautaro”.