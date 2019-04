(ANSA) – PORTOFINO, 6 APR – C’è anche Pier Silvio Berlusconi alla festa in piazzetta a Portofino per la riapertura della strada provinciale 227 che era stata distrutta dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. Mediaset ha contribuito alla festa coinvolgendo le sue radio e portando artisti come Biondi, Tatangelo, Noemi, Il Volo, Mahmood e Elodie. “Per me Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino sono un comune unico. Tutto quello che posso fare lo faccio con il cuore e con piacere. Dobbiamo far vedere che questo territorio è ripartito e si è dato da fare come hanno fatto i tre giovani sindaci insieme. È una festa bellissima, una festa di tutti”. La famiglia Berlusconi vive nel Castello Bonomi Bolchini, a Paraggi, proprio dove la strada era crollata. (ANSA).