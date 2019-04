(ANSA) – NAPOLI, 6 APR – Dopo l’incidente di ieri sulla A2, tanta paura anche oggi tra gli automobilisti in transito sulla tangenziale di Napoli per la distrazione di un 80 enne che, alla guida della sua Hyundai, ha imboccato la tangenziale contromano. Solo l’intervento provvidenziale di una volante della polizia, e il coraggio di un motociclista che ha segnalato il pericolo a chi sopraggiungeva in senso opposto, hanno evitato il peggio. L’80enne dopo aver percorso lo svincolo che da Agnano si collega alla tangenziale di Napoli in direzione Fuorigrotta, a seguito di un momento di smarrimento, ha imboccato contromano la tangenziale. Un medico di 53 anni, che viaggiava in sella alla sua moto in corsia opposta, notata la scena, si è spostato in terza corsia, segnalando agli automobilisti l’imminente pericolo e facendo cenno a quest’ultimo di fermarsi.