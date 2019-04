(ANSA) – ROMA, 6 APR – “Quello che ci siamo detti con l’arbitro non è importante. Siamo molto dispiaciuti per l’episodio del rigore non concesso, soprattutto per la prestazione della squadra: quando giocano male, nulla da dire ma, quando tornano a casa con 0 punti per un errore arbitrale, dispiace. Il comportamento dell’arbitro è stato un po’ inadeguato, i dialoghi con i nostri giocatori non all’altezza e questo irritazione”. Così Leonardo, dg dell’area tecnico-sportiva del Milan, parla a Sky Sport dell’arbitraggio di Fabbri nella sfida contro la Juve.