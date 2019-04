(ANSA) – ROMA, 7 APR – Eden Hazard e il Real Madrid sono a un passo dalla chiusura dell’accordo. Ne è sicuro il quotidiano Marca, secondo cui ci sarebbe anche l’intesa fra il club spagnolo e il Chelsea, la società che detiene il cartellino del fuoriclasse belga, da anni ormai desideroso di giocare al Santiago Bernabeu. Dopo avere appreso ufficialmente dall’entourage del giocatore che Hazard vuole trasferirsi nel club più vincente della storia del calcio, i dirigenti del Chelsea hanno voluto concordare i termini del trasferimento; a tal proposito – secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo – Hazard a breve volerà nella capitale spagnola per iniziare a conoscere la città e cercare una nuova casa dove dimorare nei prossimi sei anni. Secondo le informazioni in possesso del giornale di Madrid, Zinedine Zidane ha benedetto l’arrivo di Hazard già la scorsa settimana, dopo avere analizzato nel dettaglio la situazione dell’organico a disposizione, valutato le uscite e le entrate in vista della tanto sbandierata rifondazione.