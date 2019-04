(ANSA) – TOKYO, 7 APR – Il processo di rivitalizzazione dell’economia nelle aree rurali e il progressivo declino della popolazione saranno al centro del dibattito politico nel test elettorale odierno in Giappone. Con il voto regionale si decideranno le nomine di 11 governatori, 6 sindaci, oltre ai nuovi membri delle assemblee municipali in 41 prefetture e 17 grandi centri urbani. Si tratta di un’indicazione importante per il governo conservatore di Shinzo Abe, a pochi mesi dal rinnovo della camera bassa previsto per questa estate. Il principale terreno di scontro riguarda la prefettura di Hokkaido, l’unica dove il candidato dei 2 partiti della coalizione – i liberal-democratici di Abe e il Komeito di centro destra – sfiderà un rappresentante che unisce le forze di opposizione. Nelle prefetture di Fukui, Shimane, Tokushima e Fukuoka, il partito del premier non ha proposto singoli candidati a causa di divisioni interne. Il voto anticipa le elezioni locali per il rinnovo di alcuni comuni nel governo di Tokyo, in programma il 21/4.