(ANSA) – ROMA, 7 APR – “Finora, la nostra impressione è che la signora May non si sia mossa di un millimetro sulle sue linee rosse”: è quanto afferma, in merito ai colloqui sulla Brexit tra il governo di Londra e l’opposizione laburista, la responsabile della politica legale del Labour, Shami Chakrabarti. Entrando nel merito dei nodi su cui si registrano divergenze, “è difficile immaginare che faremo reali progressi – ha sottolineato Chakrabarti a Sky News – senza elezioni generali o un secondo referendum”.