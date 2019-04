(ANSA) – ROMA, 7 APR – L’attaccante del Barcellona, Philippe Coutinho, ieri sera fra i protagonisti della vittoria dei blaugrana sull’Atletico Madrid (2-0) sul terreno del Camp Nou, parlando al Sunday Mirror, ha chiarito che non pensa in futuro di lasciare la Catalogna, nonostante il rendimento altalenante degli ultimi mesi. “La mia testa è a Barcellona, non è nei miei piani tornare in Premier League. Questa è la mia seconda stagione nel Barcellona, ho vinto già dei trofei, ma voglio di più”, ha detto il brasiliano, con chiaro riferimento alla Champions League. Nei quarti del torneo continentale i catalani saranno impegnati contro il Manchester United.