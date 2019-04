(ANSA) – ROMA, 7 APR – Vittorie pesanti, in chiave salvezza, per Cagliari e Udinese che tra le mura amiche hanno battuto rispettivamente Spal (2-1) ed Empoli (3-2). Alla Sardegna Arena, padron di casa subito in vantaggio (3′) con Faragò, prima del pareggio di Antenucci (18′ su rigore). Il gol partita lo firma Pavoletti al 15′ st, bravo a ribattere in rete un’incornata di Ceppitelli finita sulla traversa. Raffica di gol alla dacia Arena con gli ospiti avanti all’11’ con Caputo, ma subito ripresi da De Paul (15′). Passano altriu 9 minuti e l’Empoli è di nuovo davanti con Krunic, ma anche in questo caso i padroni sono bravi a riprendere la partita: merito ancora di De Paul che al 41′ pareggia su rigore. Sul finire di tempo 845′) c’è ancora spazio per un gol, è quello del vantaggio definitivo firmato da Mandragora, anche in questo caso propiziato dall’argentino dopo la sua punizione murata dalla barriera che finisce sul piede dell’azzurrino U21 che di sinistro trafigge Dragowski.