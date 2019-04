(ANSA) – CAGLIARI, 7 APR – Vittoria e quasi salvezza per il Cagliari. “Salvezza? Non ancora – ha detto Rolando Maran, tecnico dei rossoblu dopo la vittoria contro la Spal – Noi dobbiamo continuare a correre perché tutti stanno correndo. Ma sicuramente la salvezza si conquista con prestazioni come questa di oggi”. E addirittura qualcuno mette nel mirino la Fiorentina e sogna il decimo posto. Maran fa una lunga pausa. E poi risponde. “Se questo correre – ha detto il mister – ci porterà così avanti, bene. Farebbe piacere a tutti. Ma non dimentichiamoci che già al prossimo turno abbiamo uno scontro difficilissimo col Torino”. La partita? “Primi minuti molto bene- ha detto-poi il pari della Spal ci ha frenato. Nella ripresa abbiamo registrato qualcosa e siamo andati avanti mantenendoci lucidi nella manovra e creando occasioni. La squadra ha chiuso in crescendo e questo è un altro dato positivo”.