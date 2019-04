(ANSA) – CAGLIARI, 7 APR – Il tecnico della Spal Semplici, non si butta giù dopo il ko a Cagliari: “Ci siamo comportati bene portare via un punto sarebbe stato importante, ma c’è stato un calo fisico legato alle tre partite ravvicinate. Potevamo essere più accorti su quella palla inattiva che ha deciso la gara. Ma la prestazione c’è stata: nel primo tempo soprattutto abbiamo fatto molto bene. Recuperando le forze cercheremo di fare del nostro meglio. Gli scontri diretti? Contano fino a un certo punto, bisogna fare bene sempre”. Le assenze di Lazzari e Floccari? “Preferisco parlare sempre dei presenti, peccato per quella palla inattiva, potevamo leggere meglio quella situazione”.