(ANSA) – UDINE, 07 APR – “Non cambia il quadro della situazione. Sappiamo di avere un percorso difficile da interpretare, ma abbiamo la convinzione di interpretarlo bene come abbiamo fatto oggi e continueremo a farlo”. Aurelio Andreazzoli guarda già alla prossima sfida che attende l’Empoli tra 8 giorni con l’Atalanta. “Ormai questa è chiusa. Abbiamo perso. Cercheremo di vincere la prossima”. “E’ successo quello che temevamo e si conosceva. E’ forse la loro forza”, quella di recuperare palla nella propria metà campo e ripartire. “Abbiamo tentato di limitare questa loro forza. Ma credo che i tre giocatori d’attacco dell’Udinese abbiano fatto la differenza. Anche i nostri nel primo tempo sono stati molto bravi, ma abbiamo pagato oltremodo. Non siamo riusciti a concretizzare avevamo bisogno di un po’ di buona sorte”, afferma spiegando anche l’impiego di Krunic. “Non è nel suo momento migliore, ma è un giocatore importante per noi, abbiamo dovuto fare di necessità virtù perché avevamo qualche altro problema”.