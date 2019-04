(ANSA) – FIRENZE, 7 APR – Un bimbo di 2 anni di Città di Castello (Perugia) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per sospetta inalazione di cibo. Lo rende noto il nosocomio fiorentino. Il bambino è stato portato questo pomeriggio intorno alle 14 al pronto soccorso di Città di Castello dove gli sono state prestate le prime cure ma, spiega una nota, viste le gravi condizioni, e dopo consulenza pediatrica e anestesiologica, si è deciso il trasferimento urgente in eliambulanza al Meyer.