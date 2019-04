(ANSA) – MILANO, 07 APR – Distrazione muscolare ai flessori della coscia destra per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato sostituito da Nainggolan al 22′ del primo tempo della sfida contro l’Atalanta per un problema alla coscia dopo un allungo. Nei prossimi giorni Brozovic si sottoporrà ad esami clinici per valutare l’entità dell’infortunio.