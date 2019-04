(ANSA) – ROMA, 7 APR – “Ho la leucemia”. L’annuncio choc arriva pochi minuti dopo la vittoria del suo Siviglia sul campo del Valladolid. A rivelarlo è il tecnico del club andaluso Joaquín Caparrós, in zona mista al termine del match, aggiungendo che, nonostante la malattia,continuerà ad allenare. “Ringrazio la società per la vicinanza – ha detto il tecnico, affiancato dal presidente Carmona e dal ds Monchi – Non ho bisogno di cure. Ho una leucemia cronica che non mi impedisce di esercitare la mia professione, sono stato preso in tempo, sto facendo la mia vita normale e devo ringraziare tutti i giocatori. Mi godo l’opportunità che mi sta dando il Siviglia”, ha detto Caparros aggiungendo che “oggi ne parlo, ma non tornerò più a parlarne, voglio che tutti mantengano la calma. E voglio dire alle persone che mi vogliono bene, che darò battaglia”, ha concluso il tecnico.