(ANSA) – ROMA, 7 APR – Un bracconiere di rinoceronti è stato travolto e ucciso martedì scorso da un elefante nel Parco Nazionale di Kruger, in Sudafrica, ed è stato poi sbranato da un branco di leoni: lo riporta la Bbc online. La notizia è stata data da un complice del bracconiere ai familiari della vittima, che hanno avvertito le autorità del parco. “Entrare nel Parco Nazionale di Kruger illegalmente e a piedi non è saggio”, ha commentato il direttore del parco: “E’ molto pericoloso e questo episodio ne è la conferma”. Quello dei bracconieri di rinoceronti è un problema di vecchia data nella riserva sudafricana, alimentato da una forte richiesta di corni di rinoceronte da parte dei Paesi asiatici. Proprio ieri, le autorità dell’aeroporto di Hong Kong hanno sequestrato il più grande carico di corni negli ultimi cinque anni, stimato in 2,1 milioni di dollari.