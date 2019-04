(ANSA) – TORINO, 7 APR – “È la Champions, tutti possono battere tutti: serviranno due grandi partite per passare il turno”. Non ci sono favoriti nella competizione europea secondo Federico Bernardeschi, intervistato dal sito web dell’Uefa a pochi giorni dall’andata dei quarti di finale della competizione, che vedrà la sua Juventus confrontarsi con gli olandesi dell’Ajax. “Sono una squadra giovane, piena di talento e che gioca molto bene a calcio – sostiene Bernardeschi -. Inoltre sono forti fisicamente, dei grandi atleti: dovremo fare attenzione”. Dopo la rimonta con l’Atletico – “sapevamo di poter ribaltare il risultato, è stata una serata perfetta” – i bianconeri puntano alla finale di Madrid, consapevoli delle difficoltà: “Sarebbe fantastico per tutti se vincessimo la coppa, ma è già molto bello essere ai quarti di finale. Tutto può essere, ma credo che dobbiamo pensare partita dopo partita”.