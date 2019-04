(ANSA) – ROMA, 7 APR – Il ministero dell’elettricità del Sudan ha confermato un blackout totale in tutto il Paese senza tuttavia precisarne la causa, mentre prosegue da ieri un sit-in di protesta con migliaia di persone vicino al palazzo presidenziale a Khartum. Lo riferisce Africanews. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Omar Al-Bashir in carica da 30 anni, una protesta iniziata nel dicembre scorso e da allora mai sopita. Bashir ha dichiarato lo stato di emergenza per 16 mesi ma il Parlamento ne ha poi dimezzato la durata.