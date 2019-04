(ANSA) – ROMA, 8 APR – Carole Ghosn, moglie dell’ex Ceo di Renault-Nissan Carlos Ghosn, ha lasciato il Giappone, dove il marito è stato arrestato due giorni fa per la seconda volta con l’accusa di abuso di fiducia aggravata. I pm di Tokyo avevano chiesto una testimonianza della donna su base volontaria; l’istanza era stata respinta ma alla moglie dell’ex tycoon erano stati confiscati il passaporto libanese e il telefono cellulare. A rivelare il suo arrivo a Parigi ieri mattina è stata la stessa Carole Ghosn in una intervista esclusiva al Journal du Dimanche. “Mi sono sentita in pericolo”ha detto, precisando di essere riuscita a lasciare il Paese con il suo passaporto americano. Carole Ghosn racconta di essere stata accompagnata all’aeroporto e fin dentro l’aereo dall’ambasciatore francese in Giappone. Rivendicando l’innocenza del marito, ha infine rivolto un appello al presidente Emmanuel Macron.