(ANSA) – CARACAS, 8 APR – Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ha rilanciato la disponibilità del governo di Caracas a trovare una soluzione alla attuale crisi politica attraverso il ‘Meccanismo di Montevideo’, una proposta di buoni uffici proposta mesi fa dai governi di Messico, Uruguay e Bolivia, con l’appoggio delle nazioni caraibiche che integrano il Caricom. In un tweet Arreaza ha sostenuto che “il Meccanismo di Montevideo è l’iniziativa più sincera e rigorosa che sia stata proposta”. Dopo aver ricordato che lo scorso sabato il presidente Nicolas Maduro ha rivolto un appello ai colleghi ai vertici dei Paesi promotori a rilanciare l’iniziativa, il ministro ha sottolineato che “il dialogo e la politica sono sempre la via” e che invece “la guerra e la violenza non hanno posto in Venezuela”. Presentato il 7 febbraio scorso nella capitale uruguaiana, il ‘Meccanismo’ è stato definito dai suoi ideatori una proposta “per avvicinare le parti in conflitto, che si attiene ai principi di non intervento, uguaglianza giuridica degli Stati, soluzione pacifica delle controversie, rispetto dei diritti umani e autodeterminazione dei popoli”.(ANSA).