(ANSA) – BOLZANO, 8 APR – Un meccanico della squadra ciclo-amatoriale Team Katusha Alpecin è morto in un incidente ciclistico durante un ritiro in Alto Adige. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi del ponte per Aldino. La vittima è il meccanico Stefan Keul, di 44 anni, come scrive la stampa locale. Ieri, in un primo momento, si parlava genericamente di un turista tedesco. Il meccanico stava scendendo in sella alla sua bici con i compagni di squadra verso Ora quando si è scontrato violentemente con un’autovettura che stava svoltando verso Aldino. Inutili i soccorsi, sotto shock i compagni.