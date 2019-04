(ANSA) – ROMA, 8 APR – Il Frosinone ha il 20% di possibilità di salvarsi dalla retrocessione. E’ lo stesso presidente del club Maurizio Stirpe a fare questa previsione. “Per aumentarle -ha aggiunto- dovremo essere bravi sul campo, e farci trovare pronti al momento giusto”. Domenica il Frosinone ospita l’Inter, a caccia di punti per la sua corsa Champions. Firmerebbe per il pari?, e lui: “dobbiamo provare a fare tante imprese, giocare la nostra partita con coraggio e entusiasmo, spinti dal nostro pubblico. In trasferta il nostro rendimento è migliore che in casa -dice Stirpe- bisogna correggere questa cosa, abbiamo cominciato a giocare solo a metà ottobre”.