RIMINI – Una carriera straordinaria quella di Maria Grazia Cucinotta ma “Il Postino” con Massimo Troisi rimane qualcosa di indimenticabile. “E’ la mia favola – ha spiegato l’apprezzata attrice al nostro giornale – che dura da un quarto di secolo. Quest’anno ricorre il 25° anniversario dalla scomparsa di Massimo e in realtà è un non volerlo mai dimenticare. Lui ha fatto un film meraviglioso che ha portato l’Italia in giro per il mondo attraverso la sua semplicità fatta di emozioni vere, di poesia e di vita”.

Maria Grazia ha presentato a Rimini il film “Tutto Liscio”, una pellicola che cerca di salvaguardare le tradizioni e i valori di una terra di sognatori come la Romagna. Cast di prestigio diretto dal regista Igor Maltagliati con importanti nomi del cinema italiano tra cui, oltre all’attrice siciliana anche Serena Grandi, Ivano Marescotti, Piero Maggiò, Enrico Beruschi.

“Tutto Liscio” è stato presentato nei giorni scorsi al Los Angeles Italia – Film Fashion and Art Fest di cui Maria Grazia Cucinotta è stata anche presidentessa della quattordicesima edizione. “E’ piaciuto moltissimo al pubblico americano” ha spiegato. “Girare per le strade della Romagna è stato bellissimo – ha aggiunto ancora l’attrice – ed in questa terra si sente ancora l’anima di Fellini, il più grande sognatore. I romagnoli ti trasportano in un mondo magico fatto anche di allegria ma anche di sentimenti profondi legati alla tradizione e all’amicizia”.

Video intervista di Emilio Buttaro