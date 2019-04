ROMA. – Nella puntata di oggi de “L’Italia Con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, affiancata in studio da Stefano Palatresi al pianoforte, in onda su Rai Italia, il primo ospite in studio è Samuel Peron, uno dei personaggi più amati di “Ballando con le stelle”, che racconterà la sua passione per la danza iniziata a soli 4 anni. Dal ballo si passa alla musica con Maryam Tancredi, vincitrice della scorsa edizione di “The Voice of Italy”, che canterà il suo ultimo singolo “Con te ovunque al mondo”.

Ospite in studio Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli italiani all’estero, per fare il punto sulle iniziative del Ministero degli Esteri.

Poi Antonio Monda e la sua rubrica “Central Park West”. Si continua parlando di buone maniere con la scrittrice Sabrina Carollo, autrice di “Galateo per tutte le occasioni”.

Al Galateo è dedicata anche la lezione di italiano con Claudia Ballanti, linguista della Società Dante Alighieri e le incursioni nella modernità del Sommo Dante Alighieri, alias Gianni Ippoliti. Si conclude la puntata con il collegamento a Milano con Piero Bassetti, presidente Globus et Locus e la sua rubrica “Made by Italics”.

In questa puntata, per Le Storie dal Mondo, si va in Canada, dove Mauro Vescera, direttore del Museo Civico di Vancouver, guiderà i telespettatori alla scoperta delle popolazioni native dell’area dove sorge la metropoli. Poi, in Cambogia a Phom Pehn, dove l’imprenditore Carlo Figà Talamanca ha realizzato un progetto innovativo per la sostenibilità ambientale.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h18.00

SAN PAOLO h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h15.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h17.45.

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it