(ANSA) – NEW DELHI, 08 APR – “Un’India determinata, un’India più potente”: è il titolo del programma elettorale del BJP, il partito di maggioranza, presentato oggi a Delhi. Il Manifesto è stato illustrato dal premier Narendra Modi, affiancato dal capo del partito, Amit Shah e da altri leader di spicco, tra cui i ministri Rajnath Singh, Sushma Swaraj, e Arun Jaitley. Sulla copertina campeggia il ritratto di Modi: tra i punti salienti, la costruzione, in tempi rapidi, del tempio dedicato a Ram nel sito di Ayodhya, dove sorgeva dal sedicesimo secolo una moschea moghul, distrutta da estremisti indù nel 1992, una ferma lotta al terrorismo, oltre all’impegno per far diventare l’economia indiana la terza più forte del mondo entro il 2030. Il partito arancione promette anche la cancellazione dell’articolo 35 della Costituzione indiana che garantisce al Jammu&Kashmir lo statuto di regione speciale, posizione già sostenuta da tempo, investimenti per migliorare le condizioni di vita degli agricoltori e per far raddoppiare i loro guadagni