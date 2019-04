(ANSA) – AL AIN (EMIRATI ARABI), 8 APR – Terzo e quarto posto per le azzurre del tiro a volo impegnate nella gara di Fossa della seconda ‘tappa’ di Coppa del mondo. Sul gradino più basso del podio è salita Silvana Stanco, che ha guidato la classifica provvisoria fino alla prima eliminatoria ma poi ha pagato qualche incertezza di troppo nel prosieguo della serie decisiva e ha dovuto rincorrere la francese Carole Cormenier e la britannica Kirsty Barr, rispettivamente d’oro con 44/50 e d’argento con 41/50. L’azzurra è stata terza con 33/40. Per la Cormenier e la Barr in premio anche le Carte Olimpiche per Tokyo 2020. Al quarto posto si è piazzata l’olimpionica di Londra 2012 Jessica Rossi, con 27/35. La Rossi aveva vinto la prima ‘tappa’, quella di Acapulco, ottenendo anche la carta per Tokyo 2020. Nella gara maschile (la finale è domani), dopo le prime due serie la classifica è guidata da 11 tiratori con 50/50. Con un solo piattello di ritardo, ovvero 49/50, c’è l’azzurro Simone Lorenzo Prosperi, poliziotto di Artena.