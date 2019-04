(ANSA) – ROMA, 8 APR – Matteo Manassero e Lorenzo Gagli saranno le star dell’ottantesima edizione del Campionato nazionale open Dailies Total 1, in programma da mercoledì a sabato prossimi. Il più antico torneo italiano di golf (nato nel 1935) per la prima volta nella sua storia avrà anche un’edizione al femminile. A Sutri (Viterbo), sul percorso del Golf Nazionale, nel doppio evento che apre la stagione dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, nell’ambito del progetto Ryder Cup 2022, lo show sarà assolutamente garantito. Da una parte gli uomini con Manassero e Gagli a impreziosire un field di livello. Dall’altra le migliori proettes italiane affiancate da alcune dilettanti dal sicuro avvenire. Nel torneo maschile (che si giocherà sulla distanza di 72 buche) Jacopo Vecchi Fossa sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2018. Oltre ai big ecco pure Lorenzo Cianchetti, reduce dal successo in Egitto sull’Alps Tour. E, ancora: Enrico Di Nitto, Filippo Bergamaschi, Federico Maccario, Francesco Laporta ed Edoardo Lipparelli.