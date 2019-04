(ANSA) – ROMA, 8 APR – “Per ora De Ligt deve concentrarsi solo sull’Ajax e non sul mercato. Non conta quanto siano credibili le offerte di cui si parla: dal punto di vista finanziario siamo una società solida. Vogliamo che il fatturato aumenti, ma non attraverso la cessione dei migliori giocatori. Non voglio che l’Ajax venga considerata una società che vende e basta”. Così Edwin Van der Sar, direttore esecutivo della società di Amsterdam, in un’intervista al Times, parla della situazione che vede al centro dell’interesse dei maggiori club europei alcuni talenti, primo fra tutti Matthijs De Ligt, sul quale c’è il Barcellona.