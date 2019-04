CARACAS – Federica Mogherini, la alta representante de la UE para la Política Exterior, afirmó que van a intensificar el trabajo sobre la vía política en Venezuela, preparando el terreno para que se celebren elecciones de forma libre y transparente lo antes posible.

Al concluir la reunión del Consejo de ministros comunitarios, indicó que acelerarán su labor diplomática en favor de una solución a la crisis política venezolana, la cual lleva a cabo a través del grupo de trabajo internacional y que no descarta descartar ampliar las sanciones a las autoridades venezolanas responsables de violencia.

Asimismo, los diplomáticos europeos evaluaron los progresos del grupo de contacto, que ya ha celebrado dos reuniones ministeriales y enviado varias misiones técnicas a Caracas conversar con los bandos involucrados.

Sin embargo, Mogherini reconoció que el objetivo de unas elecciones presidenciales adelantadas, todavía luce bastante lejano.

No obstante, la representante europea vio como positivo que la ONU y la Cruz Roja estén involucradas con el acceso de la ayuda humanitaria al país, considerada como vital para el pueblo venezolano.

La jefa de la diplomacia comunitaria indicó sobre el mandato de noventa días dados por la UE al grupo de contacto no tiene fecha de caducidad, y apenas a un mes de que concluya ese plazo, está previsto que “a mediados de mayo se revisen los resultados”.

Señaló Mogherini que decidirán la vía que seguirán, pero no es una experiencia limitada en el tiempo y tampoco es una cuenta atrás, al tiempo que no descarta la posibilidad de ampliar las sanciones a cercanos al régimen de Maduro, puesto es una opción que la UE mantiene sobre la mesa y que van dirigidas a personas concretas, por lo que no afectan a la generalidad de la población venezolana.

Dijo que podrían actualizarse en las próximas semanas, en el caso que se use fuerza contra la población o se afecte o dañen instituciones democráticas, entre ellas al presidente encargado y líder de la oposición Juan Guaidó.

Puntualizó que la preocupación primordial del grupo es humanitaria, por lo que desean garantizarle el bienestar de la población, teniendo siempre presente, que hay un millón de ciudadanos europeos que forma parte de los habitantes de Venezuela.