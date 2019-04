(ANSA) – ROMA, 8 APR – Successo dell’Italia in Marocco anche nella seconda giornata di gare della President’s cup Africa G2 2019 di taekwondo. Dopo i due ori di sabato, vinti da Vito Dell’Aquila (-54kg) e Simone Alessio (-74kg), ecco il tris con il bronzo di Daniela Rotolo nella Categoria -67 kg. Tabellone complesso per l’azzurra che ha vinto gli ottavi 15-10 contro l’atleta di casa Wafae El Atri, i quarti 8-7 contro la francese Haby Niare per poi perdere la semifinale 2-9 contro l’ivoriana Ruth Gbagbi. L’altra azzurra, Laura Giacomini, in gara nella Categoria +73kg, si è invece fermata ai quarti, di fronte all’ivoriana Charlene Aminata Traore. L’Italia, grazie alle due medaglie d’oro maschili, sale anche nel secondo gradino del podio nella classifica maschile subito dopo la Spagna.