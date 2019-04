TORINO. – Sono sempre più alte le probabilità che Cristiano Ronaldo giochi mercoledì sera alla ‘Johan Cruijff Arena’ di Amsterdam, nell’andata degli ottavi di Champions contro l’Ajax. Per buona parte dell’allenamento di oggi CR7 ha lavorato con il resto della squadra. E i compagni che l’hanno visto sul campo della Continassa sono sicuri che non mancherà all’appello.

In assenza di altre comunicazioni ufficiali, lo ha confermato Joao Cancelo, il difensore portoghese a sua volta al rientro da un infortunio: “Cristiano – ha detto in un’intervista a Sky Sport24 – sarà convocato per Amsterdam, poi vedremo se giocherà dal primo minuto o se entrerà più tardi. Si è impegnato, da gran professionista quale è, facendo di tutto per esserci e aiutare la squadra”.

La certezza si avrà comunque sono nella tarda mattinata di domani, finito l’allenamento prima della partenza per l’Olanda. Nessun aggiornamento dal diretto interessato che, su Instagram, ha pubblicato un breve video mentre, alla guida di una delle sue auto, canta spensierato in duetto con la compagna Georgina Rodriguez.

La concentrazione dei bianconeri, ormai a pochi centimetri dall’ottavo scudetto consecutivo, è massima: “La prova dell’Ajax a Madrid, quando ha eliminato il Real, mi ha impressionato – ha spiegato Cancelo – è una squadra veramente forte, con molti giovani ricchi di talento. Dobbiamo fare molta attenzione ma siamo pronti a fare la miglior partita possibile ad Amsterdam. Vincere già in casa dell’Ajax ci darebbe maggiori probabilità di andare in semifinale”.

Per caricare tutto l’ambiente, il club bianconero, come già nei giorni prima della rimonta poi riuscita brillantemente contro l’Atletico Madrid, ha pubblicato sul sito e sui canali social un video che ricorda il precedente più felice contro i lancieri olandesi, la magica notte del 1996 quando la Juventus ha conquistato, a Roma, l’ultima Champions.

“E’ più che un classico”, scrive la Juventus mentre scorrono le immagini dei gol e della festa bianconera di 23 anni fa. Matuidi, invece, in un’intervita a Canal Plus, è tornato sul tema dei cori razzisti: “Quello che è successo a Cagliari – ha detto il difensore francese – è triste, non possiamo più tollerarlo: sono persone stupide che non dovrebbero più entrare allo stadio”.

Quanto all’esultanza di Kean, “facevano il verso della scimmia – ha aggiunto – ecco perché quando ha segnato ha avuto quel tipo di reazione, non capiva il perché di certi gesti, quindi ha aperto le braccia”.