(ANSA) – MILANO, 8 APR – Zaniolo e Kean andranno agli Europei dell’Under 21. Lo conferma il ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a un evento con Radio Italia: “Penso che Kean al 99% farà il doppio turno con l’Italia e poi con l’Under 21. Può essere l’attaccante titolare della Juventus e della Nazionale, dove peraltro c’è già. Anche Zaniolo andrà agli Europei? Avremo le nostre partite di giugno e poi quattro o cinque giocatori potranno andare con Di Biagio per cercare di dare una mano a vincere”. La lista dovrebbe comprendere anche Gianluca Mancini (Atalanta), Lorenzo Pellegrini (Roma), Federico Chiesa (Fiorentina) e Nicolò Barella (Cagliari). Sul futuro di Zaniolo, Mancini taglia corto: “Deve rimanere alla Roma? E’ abbastanza grande per fare le proprie scelte. Deve continuare a migliorare come sta facendo ora”.