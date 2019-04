(ANSA) – ROMA, 8 APR – Due rigori nel giro di tre minuti del secondo tempo, entrambi trasformati da Pulgar, e un gol in extremis di Dijks sono il lasciapassare del Bologna per una vittoria per 3-0 sul Chievo, importantissima in chiave salvezza. I rossoblù di Mihajlovic salgono a 30 punti in classifica, +2 sull’Empoli terz’ultimo. A sette giornate dal termine la lotta per non retrocedere resta comunque apertissima, escludendo solo i veneti che sono staccati di 19 punti dal Bologna e nella prossima giornata, contro il Napoli, potrebbero già avere la certezza matematica della serie B.