ROMA. – Nuove tensioni tra i due alleati di governo, Lega e M5s. Stavolta oggetto della disputa è il debito di Roma. La sindaca Virginia Raggi aveva annunciato qualche giorno fa la fine della gestione commissariale prevista per il 2021 e la diminuzione dell’Irpef per i romani, supportata dalle parole – e dai conti – del viceministro all’economia Laura Castelli: “Lo Stato si accolla una parte del debito finanziario e riduce i costi che dà alla gestione commissariale. È un’operazione win-win. I cittadini italiani non pagheranno l’operazione”.

Ma il vicepremier Matteo Salvini non la pensa così. “Non pagheremo debiti fatti da altri, a differenza dei governi del passato”, dice seccamente. A lui risponde direttamente da Roma l’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti: “Il provvedimento sul debito pregresso di Roma Capitale è nel Decreto Crescita approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dovrebbe saperlo”.

E il sindaco di Milano Giuseppe Sala entra anche lui nella polemica definendo “discutibile” la scelta e sottolineando che alla sua città “nessuna ha regalato mai niente”. “Stiamo ragionando su come aiutare i cittadini senza ripianare i debiti – ha detto ancora Salvini – Cercheremo di aiutare i cittadini perché non possono andarci di mezzo loro per la pessima amministrazione del Comune di Roma, non tanto quella attuale ma passata” aggiungendo che, a fronte di tanti grandi Comuni italiani in difficoltà, “l’Autonomia servirà anche a risolvere questa follia e questa mancanza di responsabilità”.

L’assessore romano resta nel tecnico e rassicura il vicepremier: “Con le misure adottate, stiamo facendo risparmiare gli italiani che dal 2008 pagano il debito di Roma. Lo dico da toscano, quindi sono interessato a pagare di meno”.

Era stato anche il deputato ed ex segretario del Pd Maurizio Martina a precedere di poche ore il pensiero del suo avversario Salvini: “Riversare sulle spalle di tutti cittadini italiani il debito di Roma senza legare questo lavoro alle responsabilità è un controsenso ed è l’esatto contrario del buon governo”. Di ennesima presa in giro da parte dell’amministrazione capitolina M5s parla anche il deputato dem Roberto Morassut: “questo famigerato debito fu mal calcolato nel 2009, dall’allora Governo Bossi-Berlusconi, che quantificò una massa debitoria falsa e gonfiata. Il debito di Roma va finalmente calcolato in modo corretto svelando la truffa della destra al governo nel 2009 e chiudendo così la gestione commissariale”.

(di Simona Tagliaventi/ANSA)