ROMA. – A colpi di manifestazioni, disservizi elettrici e idrici (che per qualcuno sono stati provocati), minacce e alleanze passate (e future) il Venezuela continua il suo cammino di crisi e proteste. Il presidente ad interim Guaidó da quando ha “preso il potere” disponeva di 30 giorni per chiamare a elezioni, e non l’ha ancora fatto. Ha invece convocato nuove manifestazioni per protestare contro la mancanza di luce, acqua e libere elezioni.

Intanto le persone continuano ad avere problemi a reperire generi di prima necessità, complici anche i blocchi commerciali di alcuni paesi della comunità internazionale, e per la fine del 2019 sono attesi in Colombia circa 4 milioni di venezuelani. I due paesi non sono nuovi a queste dinamiche: in passato il Venezuela è arrivato a ospitare circa 6 milioni di migranti colombiani.

A sud delle due nazioni però si sta verificando una situazione simile, sebbene non uguale: una delle economie più importanti del Cono Sur, quella argentina, è di nuovo in crisi nonostante al potere ci sia una forza opposta a quella del Venezuela: il conservatore Mauricio Macri. Licenziamenti, inflazione al 50%, dollaro quasi a 50 pesos, violenza istituzionale, sempre più persone costrette a mangiare una volta al giorno per mancanza di denaro e un aumento esponenziale senzatetto.

Non siamo nel 2001 di De La Rua, succeduto agli anni ’90 di Carlos Menem, ma nel 2019 a pochi mesi dalle elezioni presidenziali senza ancora un candidato chiaro dell’opposizione e con alleanze politiche – nella provincia – che stanno coinvolgendo sempre di più gli evangelici.

