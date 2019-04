(ANSA) – CARACAS, 9 APR – Il Segretario di Stato americano Michael R. Pompeo comincerà giovedì una visita in quattro Paesi d’America meridionale (Cile, Paraguay, Perù e Colombia) per esaminare con i governi locali gli ultimi sviluppi della situazione in Venezuela. In un comunicato pubblicato a Washington si sottolinea che Pompeo intraprende il viaggio, che si concluderà il 15 aprile, “per rafforzare la cooperazione statunitense con l’emisfero occidentale”. Attraverso di esso, si dice poi, “sarà possibile esaltare e rafforzare gli impegni condivisi per la democrazia ed i diritti umani, sottolineare accresciute opportunità per la prosperità e la sicurezza per i nostri cittadini, e raccogliere sostegno per la democrazia in Venezuela”. In Cile, Paraguay e Perù, Pompeo incontrerà i presidenti Sebastián Pinera, Mario Abdo Benítez e Martin Vizcarra, mentre in Colombia è prevista solo una breve sosta a Cucuta, alla frontiera con il Venezuela, per incontrare responsabili di associazioni che sostengono i rifugiati venezuelani e conoscere le sfide esistenti a causa della chiusura del transito di confine.(ANSA).