(ANSA) – ROMA, 9 APR – “Quanta fatica e sudore ho lasciato sul campo per arrivare a quel grande successo”. In un’intervista all’European Tour Patrick Reed racconta tutti i sacrifici compiuti per arrivare al trionfo Masters. Alla vigilia del grande appuntamento di Augusta (11-14 aprile) il campione in carica parla di quella grande impresa che nel 2018 lo ha visto imporsi per la prima volta in un major. “Era da tanti anni – racconta – che provavo a inseguire una rassegna super. La quantità di ore giornaliere che ho dedicato al golf e all’allenamento, fin da quando ero solo un bambino, sono indescrivibili. Ho faticato tanto per raggiungere quell’obiettivo ma finalmente ce l’ho fatta”. E adesso “Captain America” punta al bis per diventare il quarto giocatore nella storia del Masters a indossare per la seconda volta consecutiva la “Green Jacket”, simbolo del torneo. Fino ad ora solo tre leggende come Nick Faldo (1989-1990), Jack Nicklaus (1965 e 1966) e Tiger Woods (2001-2002) sono riuscite in una simile impresa.