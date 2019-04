(ANSA) – ROMA, 9 APR – “Sulla Flat tax come ho gia’ spiegato ieri c’e’ tutto il mio sostegno se rivolta non ai ricchi ma, come abbiamo chiesto, al ceto medio, alle famiglie, alle imprese. Su questo mi faccio garante del suo inserimento nel Def e della sua prossima implementazione nei tempi previsti. Quello di cui non mi farei mai garante è lanciare slogan o promesse alla Berlusconi, come ho sempre spiegato settimane fa”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio.