(ANSA) – ROMA, 9 APR – “Alla Giordania va la sincera ammirazione dell’Italia per il ruolo che svolge nell’accoglienza dei profughi siriani. L’organizzazione di questo campo profughi è un’esperienza straordinaria, è davvero una città con assistenza e servizi di prim’ordine. E’ l’esempio di come va gestito un campo profughi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine di una visita al campo profughi di Za’Atari, prima tappa di una visita di tre giorni in Giordania.