(ANSA) – ROMA, 9 APR – “La Champions a volte emette verdetti strani, penso che il Barcellona lo sappia più di tutti. Nulla sarà deciso fin quando non giocheremo 90 minuti al Camp Nou. Intanto domani dovremo giocare al meglio così avere un risultato da portare a Barcellona”. Così il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, nella conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions contro i catalani. “Quando abbiamo visto che ci era toccato il Barça -ha detto Solskjaer- abbiamo sorriso perché sapevamo che ci era capitata un’altra dura sfida”, dopo quella contro il Psg negli ottavi. Barcellona significa Messi e il tecnico norvegese non nasconde la difficoltà: l’argentino “è un giocatore fantastico e passerà alla storia come uno dei migliori giocatori di sempre. Sappiamo che dovremo comunque giocare 11 contro 11, anche se non abbiamo un piano per fermare uno dei migliori giocatori del mondo”.